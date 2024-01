“Empezamos muy mal la temporada y poco a poco hemos ido escalando puestos y ganando confianza. El partido ante el Leganés lo encararemos con tranquilidad, pero como siempre, a ganar. Somos conscientes de que tenemos dos partidos seguidos en casa y en el Tartiere es donde nos tenemos que hacer fuertes. Tenemos muchas ganas”. Oier Luengo tiene claro donde está el secreto para que el equipo aguante lo que resta de temporada en la lucha por los puestos de ascenso.

Viendo los inicios de curso, muy pocos podrían imaginarse ver al Real Oviedo a dos puntos de la zona del playoff: “Era difícil pensar a principios de temporada que a estas alturas estaríamos donde estamos, sí. Teníamos la máxima de ir partido a partido, ir ganando y así vamos a seguir. Al Oviedo siempre se le ha tenido respeto, aunque es cierto que no empezamos bien. A mí me ha tocado jugar contra el Oviedo y, sobre todo en el Tartiere, hay mucho respeto”.

En el plano personal, la temporada también está siendo muy buena: “Me estoy encontrando muy bien. Ya he jugado bastante más que el año pasado y la racha del equipo también se nota. Me siento partícipe de esto que estamos haciendo. Cuando estaba en el Amorebieta nuestro estilo era diferente, pero en el Athletic sí, estoy recordando esa forma de jugar aquí en Oviedo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Oier Luengo.