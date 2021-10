No habrá presencia masiva de aficionados del Sporting en las gradas del Carlos Tartiere para el derbi del próximo sábado a las 21.00 horas. El club rojiblanco decidió ayer no aceptar las 590 localidades reservadas por el Real Oviedo al considerar que las medidas de seguridad que pretende imponer la Delegación del Gobierno no son aceptables para aquellos que quieran acudir al estadio.

En un comunicado oficial publicado en los medios oficiales del club https://www.realsporting.com/noticia/el-sporting-rechaza-las-entradas-para-el-partido-del-sabado el Sporting anuncia su decisión y también que no utilizará las entradas de protocolo reservadas para este tipo de encuentros.

La intención de la Delegación de Gobierno, que hoy acogerá una nueva reunión, era que los aficionados viajasen en una ‘burbuja’ como en ediciones anteriores y al igual que sucedió en 2019, el último derbi disputado con público en las gradas, los seguidores y el club rojiblanco se negaron a aceptar esa forma de viaje.

AMBIENTE OVIEDISTA

Mientras tanto, los seguidores del Real Oviedo retiraron en el primer día hábil para ello más de 5.000 entradas de acompañante para el duelo de rivalidad regional lo que hace pensar que se superarán los 20.000 espectadores en el municipal ovetense y con mayoría absoluta de azules que quieren empujar a los suyos en busca de una nueva victoria en el derbi.