Sólo importa el Leganés

Con la temporada en su momento decisivo, el Real Oviedo parece no estar dispuesto a morder los anzuelos que le puedan poner los rivales. El equipo se blinda de todo aquello que pueda distraer la atención y no hace caso a la decisión del Sporting de no enviar entradas para el derbi del día 16, Dani Calvo le puso voz al sentir del equipo: “Sinceramente no tengo nada que decir, es el partido del Leganés en el que tengo que centrarme. Ya habrá tiempo de hablar de ello a partir del domingo”.

El equipo quiere aferrarse al Tartiere para de verdad poder pelear por meterse en el playoff: “Es vital sacar victorias en nuestro campo, y además la gente ya se está enganchando. La hemos ilusionado con esta dinámica y la situación en la que estamos, y yo creo que sacar las victorias en el Tartiere va a ser fundamental para meternos en los puestos de playoff”.

La buena dinámica que lleva el equipo también hace crecer el optimismo dentro y fuera del vestuario. “Llevamos varios partidos a gran nivel, hemos dado ese paso fuera de casa de conseguir una victoria importante y ahora podemos lograr la tercera de manera consecutiva, que no lo hemos conseguido en todo el año. Estar en esta dinámica a solo ocho partidos del final es muy positivo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Dani Calvo