“Llegué hace muy poco tiempo al equipo, pero el respeto y todo eso se gana día a día y dentro de la cancha. Me gusta trabajar, trato de llegar temprano y ser responsable. Compito al 100% en entrenamientos y en partidos y yo también tengo mucho respeto por mis compañeros. Somos un equipo y todos tenemos el mismo objetivo, siento orgullo de que me respeten”. Santiago Colombatto se ha convertido en el fichaje de referencia del Real Oviedo en la presente campaña y se lo ha ganado tanto dentro, como fuera del terreno de juego y la prueba es que fue elegido mejor jugador del mes de octubre.

A estas alturas ya nadie recuerda aquellas semanas en las que el futbolista argentino no aceptaba la propuesta del conjunto azul: “Eso ya lo expliqué y había motivos personales, pero siempre que llego a un equipo vengo predispuesto a estar al 100%, si no, no vengo. La gente me está conociendo, es mi primer año en España, pero es más importante que te conozcan a nivel grupal. Si el equipo va bien, conocerán a todos los futbolistas. Pienso que, si el equipo logra el objetivo, todos seremos recordados y conocidos”.

El parón por la Navidad aparece en el horizonte y Colombatto sabe que pueden llegar a ese momento en buena situación y quiere trabajar por ello: “Es un mes importante. Después del parón empieza otro campeonato, he jugado muchas ligas y equipos que estaban abajo acabaron arriba y viceversa. Hay que ir partido a partido, no desanimarnos cuando no ganamos ni creernos los mejores cuando se gana. No estamos lejos de lo que queremos, estamos ahí. Lo importante es estar concentrados y tratar de lograr el máximo de puntos antes de que acabe la primera vuelta”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente su rueda de prensa.