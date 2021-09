Reyes: “Hubiese firmado tener esta plantilla siempre”

Rubén Reyes hizo balance de su primer mercado de fichajes como director deportivo del Real Oviedo y se mostró satisfecho: “Hubiese firmado tener esta plantilla siempre”. Su frase sirve como rsumen del sentir del director deportivo que estuvo acompañado por Jorge Pombo y Gastón Brugman que se estrenaron de forma oficial como oviedistas.

Sí se mostró molesto con el cambio de reglas impuesto por el acuerdo de la LFP con el fondo CvC. “No me gustó, muchos clubes estaban sobrepasados y no me parece una buena praxis”. No fue el caso del Oviedo: “Siempre estuve dentro del tope salarial y sólo se empleó una parte para cerrar el fichaje de Brugman”.

Sobre el inicio del campeonato, Reyes aseguró que: “Merecimos ganar dos partidos y en el otro fuimos inferiores”. Él sabe que el equipo necesita tiempo, pero también que necesita resultados: “Todas las plantillas tienen hándicaps y ahí está la Ponferradina que firmó 13 jugadores…”

PRESENTACIONES

Jorge Pombo y Gastón Brugma ya han sido presentados, ambos participan en los entrenamientos a las órdenes de José Ángel Ziganda y parece que estarán en la lista de convocados para el partido del lunes en Huesca.