El Principado no va a declarar BIC el conjunto de la Fábrica de Armas de Oviedo

IU cuestionó la intervención urbanística prevista en el protocolo sobre la fábrica de armas de La Vega, sin que se proceda a una revisión del régimen de protección de todos los elementos. La portavoz del grupo parlamentario en la Junta General, Ángela Vallina, indicó que en el protocolo firmado en Madrid se definen todos los usos y hasta los derribos, incluidos edificios susceptibles de ser declarados BIC, porque tienen un interés relevante como ha pedido el Comité de Defensa del Patrimonio Industrial, siendo uno de los más destacados de España tras cuatro siglos de actividad, interés que también es extrapolable al ámbito internacional.

La Concejera de Cultura, Berta Piñán señaló que el Principado no puede declarar BIC todo el conjunto de la Vega porque no tiene competencias para ello. No obstante, Piñán indicó que el ejecutivo asturiano garantizará que la intervención que se haga sea respetuosa con el patrimonio industrial y con los elementos ya protegidos, como el claustro almacén y la capilla de Santa Bárbara.

La consejera precisó que el Ayuntamiento tiene que hacer los estudios arqueológicos del plan de viabilidad y que el Principado hará seguimiento de su cumplimiento.