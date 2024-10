Pomares analiza la actualidad azul

"El Almería tiene buenos jugadores y ya en otros años se han visto inicios raros o no esperados de plantillas buenas. Esta categoría castiga mucho, está en ese limbo entre que parece que no hay nivel, pero sí hay mucho. Hay jugadores que no están en Primera por detalles muy pequeños y aquí te castigan", comentó el lateral oviedista, haciendo referencia a la dura competencia en la Segunda División.

Pomares, que jugó algunos minutos en el último partido ante el Levante, también habló sobre la importancia de mantener una defensa sólida frente a un equipo como el Almería. "Tienen mucho potencial y te generan ocasiones, exigen un nivel defensivo alto. Hay que saber que no importa estar sin balón, porque ellos te exigen. Cuando tengamos el balón, tendremos que intentar meterlos en bloque bajo. Si conseguimos eso, tendremos mucho ganado, porque su inicio no ha sido el mejor", declaró el jugador del Real Oviedo, quien también destacó la importancia de controlar el partido cuando posean la pelota.

Además, hizo autocrítica sobre el desempeño del equipo en las primeras jornadas, señalando algunos errores que les han costado puntos: "Nos ha faltado competir en ciertos momentos de varios partidos. Encadenas pequeños errores que te van desajustando y eso al final te hace daño y pierdes el norte a nivel táctico". Sin embargo, Pomares confía en la mejora colectiva, especialmente en el aspecto defensivo, destacando que la responsabilidad de defender recae en todo el equipo y no solo en los defensores.

Finalmente, el futbolista subrayó la necesidad de tener paciencia con el equipo: "Esto es cuestión de tener paciencia. Tenemos gente nueva y joven... hay que ensamblarlos y que ellos también se adapten a lo que jugamos". Pomares concluyó con una reflexión sobre la naturaleza exigente de la Segunda División: "En el fútbol se carece de paciencia, hay que dejar trabajar y eso no lo tiene ningún club de fútbol, prácticamente. Hay que mantener las expectativas a un nivel moderado, que te dejen trabajar y luego ya llegarán los resultados".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Pomares.