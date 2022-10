Pintadas en la sede de Vox Asturias en Oviedo

La sede del grupo parlamentario de Vox Asturias sufre otro ataque vandálico. Las oficinas, ubicadas en la calle Palacio Valdés de Oviedo, aparecieron este lunes con pintadas en el portal y en el rellano de acceso a las dependencias de este partido político. Con pintura roja, hay símbolos de mira telescópica sobre el logotipo de Vox así como frases tales como "Vox fora d'Asturies" o "Fora d'Asturies P.A.D". El presidente y portavoz parlamentario de Vox Ignacio Blanco ha presentado denuncia en el juzgado de guardia. El dirigente político afirma que "estos ataques son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente, de la cultura de la cancelación de quienes discrepamos, da igual que seamos hombres o mujeres.”. Blanco añade que las declaraciones del presidente del Principado Adrián Barbón en el pasado pleno parlamentario tildando a Vox de "antihumanista" o "anticristiano" “fomentan este tipo de actos violentos”.

El portavoz de Vox conde cualquier acto violento contra cualquier persona, partido u organización. Respetan la libertad de expresión pero lamenta que hay "personas que no toleran ideas diferentes y en lugar de contraponerlas con argumentos, utilizan la violencia. La palabra no es violencia, atacar una sede sí lo es. Si así quieren estos fascistas acallarnos, no hacen más que reforzar nuestras convicciones”.