Pierre: “Sólo pensamos en ganar en Alcorcón”

El vestuario del Real Oviedo ya tiene superado el derbi del pasado sábado. Los futbolistas azules no parecen dispuestos a que nada, ni nadie les distraiga de su verdadero objetivo que no es otro que alcanzar el playoff de ascenso. Pierre Cornud puso voz al sentir de la caseta azul: “Todo el mundo vio las acciones del sábado y ya pasaron, no podemos hacer nada. El partido de Gijón ya pasó y estamos pensando en otras cosas ahora. Estamos pensando en el Alcorcón y no en si las sanciones tenían que ser más o menos. Nos da igual. Ahora solo pensamos en ganar en Alcorcón”.

En el enlace de esta noticias puedes escuchar íntegramente las declaraciones del futbolista francés del conjunto azul.

APOYO INCONDICIONAL

El equipo no estará solo en la cita de santo Domingo. Las 500 entradas enviadas por el Alcorcón se agotaron en apenas unas horas y son muchos los aficionados que están adquiriéndolas de forma directa a través de la web del conjunto madrileño, por lo que se espera una presencia masiva de oviedistas en la capital.