Peralta denuncia un pacto de Canteli “con los comunistas”

Peralta hacía así referencia a la disposición de Canteli a aceptar la propuesta del candidato de IU, Gaspar Llamazares, para rebajar la edificabilidad de los terrenos de La Vega.

Según Peralta, el único objetivo de ese pacto es que Vox no entre en el gobierno. "Los votantes del PP deben tener claro que no están votando a su partido sino a un señor al que no le importa pactar con el comunismo", ha insistido la candidata de Vox.

Ha criticado Peralta la "nula voluntad" negociadora del Alcalde por "engañar" a los ovetenses. "A Vox nadie del PP le ha preguntado sobre nuestra postura sobre La Vega".

"Las amistades del alcalde de Oviedo solo nos traen desgracias a los ovetenses; llevamos cuatro años escuchando 'mi amigo Barbón', mi 'amiga la conseyera' y con esa actitud no solo no hemos conseguido nada para Oviedo sino que los socialistas nos lo han quitado, como en el caso de la Escuela de Minas, o simplemente lo han bloqueado, como las obras pendientes o los permisos para la rehabilitación de la Plaza de Toros o la peatonalización de algunas calles del casco antiguo", finalizó Sonsoles Peralta.