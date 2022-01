Intentar sacar la más mínima conclusión positiva del descalabro del Oviedo en Tenerife es una pérdida de tiempo. El vestuario parece tenerlo claro y por eso su apuesta es centrar todos los esfuerzos en el partido del próximo sábado frente al Almería. David Costas le puso voz al sentir del grupo: “Desde el minuto uno no competimos, salimos dormidos al campo y nos metieron dos goles muy rápido. Tampoco fuimos capaces de recomponernos, al final hay días malos individualmente, pero siempre solemos competir. En Tenerife se juntó que tuvimos un día malo a nivel colectivo, no salieron bien las cosas y nos pasaron por encima”.

Flagelarse pensando en el encuentro del pasado viernes no parece una buena decisión: “A veces pasan estas cosas. Sales relajado, sin darle la importancia que tienes que darle al partido y pasan estas cosas: te pasan por encima, pierdes todos los duelos y acabas teniendo un día desastroso. Pasó lo que pasó y toca resetear, limpiar la cabeza y pensar en lo que viene”.

Todo resulta más duro por el hecho de que el Oviedo venía de firmar su mejor actuación de la temporada una semana antes frente al Eibar. Encontrar un argumento que justifique el cambio experimentado por el equipo es complicado: “La diferencia está en la concentración. Todos los días puedes tener algún compañero que no tiene el día, nos puede tocar a cualquiera, y el otro día se juntó que tuvimos un día muy malo todos: no se salva nadie, no hemos competido y nos han pasado por encima”.

El próximo rival tampoco invita mucho al optimismo. El sábado visita el Carlos Tartiere el Almería. El conjunto indálico cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría y es uno de los principales favoritos a lograr el ascenso directo. David Costas apela al plus que puede dar jugar como local: “Almería es un partido difícil, contra el líder, pero jugamos en casa con nuestra gente - que espero que venga- y vamos a salir a ganar, nos hace falta, lo necesitamos. Es un partido importante para nuestros objetivos y vamos a ir a ganar, con todo”.

Por otra parte, el grupo volvió esta mañana al trabajo en El Requexón. José Ángel Ziganda dirigió la primera sesión de la semana y el técnico recuperará a Pierre Cornud para el partido del próximo sábado, una vez cumplido su partido de sanción por acumulación de tarjetas. El técnico sólo estará pendiente de la evolución de Matheus Aiás, para poder disponer de la totalidad de la plantilla.

Por último, el encuentro frente al Huesca, correspondiente a la jornada 27 del campeonato se jugará el domingo 13 de febrero a las 16.00 horas en el Carlos Tartiere.