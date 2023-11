“El once que salga contra el Espanyol será bueno”

“Hay algún lesionado, pero no lo considero un problema. El once que salga va a ser bueno, los jugadores que estén en el campo lo harán bien y los del banquillo están preparados”. Luis Carrión no quiere que nada aparte al equipo de su objetivo de lograr la victoria ante un rival tan potente como será el Espanyol.

La plaga de lesiones que está afectando al equipo es complicada de explicar, pero el técnico prefiere no volverse loco: “No hay que buscar culpables. Tenemos muy buenos profesionales en el servicio médico y en la preparación física, y un equipo de futbolistas bastante responsable. No he tardado ni un segundo en preocuparme ni lamentarme”.

El pasado fin de semana, el equipo vio cortada la racha de nueve jornadas consecutivas sumando, pero Carrión no quiere que eso sea un problema: “Quiero que el equipo disfrute del camino. Entrenar bien todos los días y llegar al partido de la mejor forma posible. Ayer les decía que ojalá tuviésemos cada poco una racha de 19 puntos ganados de 33 posibles. No sé cómo, pero ojalá. Y ojalá la mejorásemos”.

Sobre el rival, Carrión elogió su potencial, pero no cree que sea imposible batirles: “El Espanyol es un buen equipo, como hay varios en la categoría, aunque a lo mejor en cuanto a nombres tienen gente más importante que otros. Entiendo que es un equipo al que puedes ganar si estás bien y estamos convencidos de que tendremos posibilidades. Es un equipo que va a arriba con todo y cuando tiene el balón se estructura bien. Tienen jugadores con piernas en el centro del campo y hemos trabajado eso, si cambian nos adaptaremos”.

Puedes escuchar todas sus palabras en el enlace de esta noticia.