El Mundial 2030 no está en los planes de un club que se aleja de Latores

Mientras desde Gijón parece haber una carrera frenética por alcanzar la designación como sede del Mundial 2030, el Real Oviedo se ha desmarcado de cualquier asunto que tenga que ver con el proyecto y por medio de su director general, Agustín Lleida, explicó la postura oficial del club azul: “Yo lo que puedo comentar, porque hay mucho ruido alrededor de eso, es que hubo una comida en Gijón a la que fuimos porque nos invitó el presidente de la federación española de fútbol y nuestra labor como club es tener una buena relación con todos los estamentos, después de eso no ha habido ninguna conversación más, ninguna propuesta al Real Oviedo, ningún acercamiento, todo ha sido más ruido que otra cosa. Ahora mismo no tenemos nada que ver con la candidatura 2030”.

No sentirse parte, no significa estar en contra de lo que se quiera desarrollar desde la entidad gijonesa. “No estamos en contra, no es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura o que el Oviedo esté dentro de una candidatura, simplemente porque no ha habido un acercamiento por parte de nadie, no tuvimos conversaciones con ninguna candidatura del Mundial 2030, se nos ha metido dentro de una pero no estamos”.

El otro gran frente que tiene la entidad encima de su mesa es la ubicación de la ciudad deportiva, a la que ya se había referido Martín Peláez el pasado mes de enero. La apuesta por situarla en Latores parece descartada y más escuchando al dirigente azul: “Está difícil esa posibilidad, no estamos ocultando nada. Si hubiese sido viable que avanzase con velocidad lo hubiésemos hecho, pero no hemos tenido avances, nuestro deber como club es tener una ciudad deportiva acorde con lo que quiere hacer Pachuca con el Oviedo, como esa no avanza tenemos que buscar otras localizaciones”.

Pese a los compromisos adquiridos por parte del ayuntamiento en la figura de su alcalde, Alfredo Canteli, la idea parece que se ha ido al traste: “Había un proyecto y no lo pudimos llevara a cabo y exploramos otras opciones, al final los negocios a veces salen y otras no, yo trato de formar muchos jugadores y al final unos salen y otros no porque hay muchos factores por el camino, cuando el desenlace sea definitivo lo comunicaremos”.