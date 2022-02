Ziganda: “Es el momento de vivir el momento, el aquí y el ahora”

No es amigo de utilizar la bola de cristal para analizar lo que pueda pasar en el futuro y por eso José Ángel Ziganda lejos de obsesionare con lo que pueda pasar más allá del sábado pide disfrutar del momento: “Es el momento de vivir el momento, el aquí y el ahora. Tenemos que pensar en el partido del sábado, que como todos los de Segunda va a ser muy igualado y competido. Las diferencias son mínimas y se puede ver en el desarrollo de todos los partidos de la competición”.

Ese mensaje no choca con la ambición y con el sueño de meterse entre los seis primeros: “Cuando pase el partido, veremos cómo se ha dado la jornada, miramos la clasificación y valoramos. Pero después del partido del sábado, no antes”. Para conseguirlo la mentalidad es única: “Solo pensamos en ganar, en hacer un buen partido y cómo podemos contrarrestar al rival. Solo pensamos en eso. A partir de ahí, ya veremos cómo se da la jornada, pero no podemos pensar en otra cosa. Sabemos que esos cuentos de contar con unos puntos cuando no los tienes no conduce a nada. Hay que jugarlo e intentar ganar por todos los medios, aunque evidentemente si juegas bien tienes más posibilidades Y luego a seguir disfrutando de este recorrido en el que nos estamos metiendo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del entrenador del Real Oviedo