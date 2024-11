Los méritos se quedan cortos

Los dos goles de Alemao no fueron suficientes para que el Real Oviedo lograse la segunda victoria de la temporada fuera de casa. Dos errores defensivos echaron por tierra el buen partido de los azules, que mostraron una notable mejoría en su juego con respecto a los dos encuentros anteriores disputados lejos de Asturias, pero el punto se queda un poco corto, pese a permitirle seguir metido en los puestos de cabeza.

Una de las notas más positivas el encuentro fue corroborar el buen momento de Alemao. El brasileño no sólo aporta un trabajo excepcional para el equipo, ahora lo adorna de acierto. Ya suma seis goles en la Liga y eso le deja muy cerca de sus registros en el pasado curso, que terminó con ocho dianas entre los partidos de Liga, playoff y Copa. El ariete azul ya siente el aliento de Fede Viñas que viajó a Albacete, aunque se quedó sin minutos, y no parece dispuesto a ceder fácilmente su plaza en el once titular.

Por otra parte, Rahim Alhassane ha vuelto a ser llamado por Níger para dos partidos internacionales y se perderá el duelo del próximo domingo ante el Tenerife. El lateral oviedista disputará dos encuentros: el primero, frente a Sudán, se jugará el próximo jueves a las 17.00 horas, posteriormente, el equipo se enfrentará a la poderosa selección de Ghana el lunes de la semana siguiente, también a las 17.00 horas.

Esta baja pone las cosas un poco más complicadas a Javi Calleja, que esperará a ver la evolución de Carlos Pomares, que la pasada semana ya pisó el césped, pero cuya reaparición podría ser prematura para este fin de semana. Adri Lopes es la otra opción que puede manejar el técnico madrileño, como ya hizo en el partido de Copa.

El equipo se entrenó a su llegada de Albacete y el miércoles comenzará a preparar la visita de un Tenerife que llegará después de haber aplazado su partido del fin de semana ante el Levante.