Masca: “Un equipo bueno, después de perder, gana”

“Tenemos muchas ganas de revertir la situación. Un equipo bueno, después de perder, gana”. Masca tiene claro que la derrota encajada por el Real Oviedo en Valladolid ya tiene que formar parte del recuerdo y poner todo el foco en la visita del Levante: “Siempre son partidos muy igualados y es un equipo más que está peleando arriba y la victoria puede ser importante”.

El equipo ya analizó el encuentro del José Zorrilla y saben lo que deben tocar para mejorar: “Hay muchas cosas que siempre tenemos que mejorar a lo largo de la temporada. Hay que ser más decisivos en el último tercio del ataque, por ejemplo, hay muchas cosas que hablamos en vestuario y que queremos mejorar ya desde este fin de semana”.

Para muchos, los elogios recibidos por el equipo tras el 5-0 ante el Burgos se dejaron notar en el rendimiento del equipo en tierras pucelanas: “ Yo creo que no nos afectaron los elogios tras ganar al Burgos. Somos fuertes de cabeza y aún ganando estábamos lejos de nuestro objetivo, que está fijado a final de temporada y no después de ese partido».”.

Masca sabe que la competencia será dura para no salir del equipo pero no va a tirar la toalla: “Lo que yo quiero esta temporada es sumar muchos minutos y ayudar al equipo. Aunque esté fuera de posición o no, el míster me da confianza y libertad para sentirme un delantero más dentro del equipo. Empecé no jugando y luego gané mi espacio, aunque ahora me tocó otra vez banquillo, pero tengo que pelear para tener mi espacio”.