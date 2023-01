Mario Arias acusa a Rosón de mentir

En declaraciones a Europa Press, Mario Arias ha señalado que las acusaciones de Rosón son "falsas" ya que el edil del PP no participó en la comisión de este miércoles. "Estoy en Madrid, en Fitur, y en ningún caso me pronuncié sobre el asunto de Calatrava ya que a mí no me corresponde hacer valoraciones económicas, llevo la gestión de patrimonio, pero la parte jurídica, no la económica", ha resaltado.

Arias ha respondido así a Rosón que este miércoles ha cargado contra el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y los concejales Javier Cuesta y Mario Arias, al afirmar que "no existe ninguna valoración económica" sobre las dos plantas del centro comercial de Calatrava.

"El edil Javier Cuesta también ha confirmado que no existe ninguna valoración económica por parte de Patrimonio, lo que también ha confirmado el concejal de Interior, Mario Arias". Esta situación "debería significar un punto final a la ridícula y lesiva operación de cesión del Calatrava, una operación absolutamente ruinosa para los intereses de Oviedo y que solo está auspiciada para beneficiar a una gran multinacional y fondo buitre", ha apuntado el edil de Somos.