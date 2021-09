Lucas: “Ziganda es una de las personas más importantes en mi carrera”

Lucas Ahijado nunca lo tuvo fácil en el Real Oviedo, pero ahora se está consolidando como pieza importante en el primer equipo. Buena parte de culpa la tiene José Ángel Ziganda. Desde que el navarro llegó al banquillo azul siempre ha confiado en él y el agradecimiento del futbolista es total: “Si no es la más importante es de las más importantes seguro, me ayudado mucho, me ha dado confianza, siempre me ha apoyado y estoy muy contento con él”.

Su caso no es el único. La apuesta por jugadores como Jimmy, Viti, Javi Mier o Borja Sánchez confirma que el técnico quiere mirar a los jugadores formados en la casa: “Apuesta la cantera, por los de aquí, nosotros estamos demostrando que podemos jugar y eso es magnífico para esta ciudad”.

Pese a que el equipo está firmando un buen arranque de Liga, en la caseta no hay planes a largo plazo: “Sólo pensamos en el siguiente partido, intentar conseguir los tres puntos y nada más”.

El equipo se ejercita hoy en El Requexón. Marco Sangalli es el único jugador descartado para el duelo de La Romareda, mientras que Pierre Cornud está pendiente de su evolución.