Lemos y Dotor ya ejercen de oviedistas

El defensor gallego Álvaro Lemos llega al Real Oviedo tras su paso por la UD Las Palmas y no ocultó su felicidad por unirse al equipo azul. "Es verdad que en años anteriores soné y ahora estoy aquí. Este año se dio y estoy feliz. Hasta que no se solucionó lo mío en Las Palmas no pregunté por lo que tenía y cuando me dijeron que el Oviedo estaba no me lo pensé", afirmó Lemos.

Además, mencionó la influencia de su conversación con los ex oviedistas en Las Palmas: "Con Viti no hablé porque llegó más tarde. Con Carrión sí lo hice y me habló maravillas del Oviedo y me recomendó mucho venir aquí: infraestructuras, grupo, ciudad… Había tomado la decisión, pero me ayudó".

Lemos también mostró su entusiasmo por volver a jugar tras un año complicado. "Afronto esta etapa con muchísima ilusión, como siempre tras un año sin jugar. Tengo muchísimas ganas de trabajar y de ayudar. La competencia siempre es buena y sana. El grupo crece cuando hay competencia y al equipo lo veo muy bien. Solo son tres días, pero noté que vengo a un club con un potencial muy grande".

Por su parte, Carlos Dotor, que llega cedido por el Celta, también expresó su satisfacción por unirse al Oviedo. "Hay jugadores muy buenos en el centro del campo del Oviedo. Conozco a Seoane y me escribió este verano para que viniese, que nos lo podíamos pasar bien. Hay jugadores con mucha calidad, el proyecto es chulo y sí, me ha ayudado a decidir", comentó Dotor.

Dotor se describe como un centrocampista con llegada, siempre dispuesto a trabajar duro por el equipo. "Soy un centrocampista con llegada, me gusta pisar área y ayudar al compañero sin ahorrar esfuerzos. Mi mayor virtud es llegar al área, creo".

El joven jugador también mostró su admiración por la oportunidad de compartir equipo con Santi Cazorla. "Es un orgullo para mí compartir equipo con Santi Cazorla. No lo voy a descubrir ahora. Toca aprender de él, escucharle y deseando empezar a currar con él".

Por su parte, Roberto Suárez reconoció que siguen atentos al mercado y que seguro deberán llegar refuerzos para la banda derecha.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones de todos los protagonistas.