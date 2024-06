Jesús Martínez apuesta por Carrión

"Estuvimos reunidos cerca de dos horas con él. Nos pidió de aquí al miércoles para tomar una decisión. Veo que tiene una deuda con nuestra afición, como todos nosotros. Este equipo tiene que ser de Primera División y tenemos toda esa ilusión. Desgraciadamente no se pudo lograr, pero estamos trabajando", afirmó Martínez.

El presidente del Grupo Pachuca se mostró optimista sobre la renovación de Carrión y destacó la importancia de la continuidad del entrenador para alcanzar los objetivos del equipo. "Soy muy optimista. Le dije que aquí está para hacer historia y que si se va a otro equipo no hará la historia que puede lograr aquí".

Martínez enfatizó la urgencia de la decisión, subrayando que el Real Oviedo está en desventaja en comparación con otros equipos de la categoría que ya han comenzado sus pretemporadas. "Tiene que ser lo antes posible, porque estamos en desventaja con el resto de los equipos de la categoría. Muchos tienen hasta pretemporada y nosotros ni eso".

El proyecto del Real Oviedo es de largo plazo, y la continuidad de Carrión es vista como un elemento crucial para el éxito futuro del equipo. Martínez recordó el impacto positivo que el entrenador ha tenido desde su llegada. "Como ya dije, éste no es un proyecto de uno, dos o tres años, es un proyecto de largo plazo. No se pudo lograr ayer, pero estamos con todas las pilas cargadas para que se logre lo antes posible. Uno de los grandes objetivos es que Luis (Carrión), que ha hecho una gran labor, se quede. No hay que olvidar que cuando llegó en la jornada 7 teníamos tres puntos. Y sobre todo contagió a todo un pueblo y a toda una afición, que es la filosofía que a mí me gusta. Con su estilo de juego y su profesionalismo. Nos gusta mucho esa filosofía y por eso estamos luchando tanto y echando toda la carne en el asador".

