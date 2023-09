Ignacio Cuesta confirma la implantación de la zona de cero emisiones en 2024

"Estamos finalizando ya los pliegos para la contratación de la asistencia que defina determinadas actuaciones esenciales para constituir la zona de bajas emisiones y cumpliendo con un cronograma que nos permitirá que, casi con toda seguridad, a lo largo de 2024 pueda estar implantada". Así se refería Ignacio Cuesta, a la situación del proyecto, financiado con fondos europeos de los cuales, por cierto, el Ayuntamiento deberá asumir en torno al 10 o el 15%, según el concejal de Movilidad.

A falta de grandes avances, Cuesta confirma que el plan está aún en fase de estudio: "Lo que sabemos son los objetivos mínimos que se persiguen; una disminución de las partículas contaminantes. A partir de ahí, son los propios municipios los que tienen que determinar, a través de una ordenanza, que tenemos que redactar, los términos, las limitaciones, las prohibiciones. Estamos con todas estas asistencias técnicas que nos van a permitir definir exactamente en Oviedo qué condicionantes tiene tener esa zona de bajas emisiones en Oviedo".

PLAN DE MOVILIDAD

En cuanto al perímetro, el concejal de Medio Ambiente, comparte que está definido "de una manera indiciaria". La definición exacta, el tipo de prohibiciones (si serán diarias o no) o el tipo de transportes, es algo que deberán definir en esos estudios y posteriormente trasladarlo a una ordenanza.

Por otra parte, Cuesta hace referencia al plan de movilidad actual, implantado en 2012, al cual, dice, también afectará esta zona de bajas emisiones: "Hay que revisarlo porque no responde a las necesidades actuales de la ciudad y tampoco a ese futuro de una movilidad mucho más sostenible. Esa revisión planificada por el tripartito no nos gustaba, porque introducía elementos que creemos no son los acertados y ahora es el momento de llevar a cabo esa revisión del plan de movilidad en el que lógicamente va a tener una incidencia importante la implantación de la zona de bajas emisiones y la restricción de entrada y de circulación a los vehículos más contaminantes".

'ANDARÍN'

Declaraciones de Ignacio Cuesta durante la entrega del premio del concurso escolar 'El autobús es tuyo', dentro de la Semana Europea de la Movilidad, a Mara Galguera. Una estudiante de 6º de primaria, del colegio Loyola, que ha bautizado al 5º autobús eléctrico, cero emisiones, de la flota ovetense, como Andarín. "Estudio llingua en el cole y a mí me gusta mucho ir a la montaña y se me ocurrió ese nombre porque ya lo conocía".

Al concurso se han presentado más de 600 jóvenes, de entre 6 y 16 años, con el objetivo de bautizar el vehículo y llevarse, además, una bicicleta. Un premio que gusta mucho a la ganadora quien "no se esperaba" que su idea fuese la elegida.