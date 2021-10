José Ángel Ziganda no está contento con los resultados del Real Oviedo. Los últimos cuatro empates consecutivos dejan sabores dispares, pero el técnico navarro entiende que el equipo debe dar un paso al frente para corregirlo: “Los partidos se deciden en detalles tan mínimos en las áreas y hay que ser más certeros”.

No se trata de no pensar en buscar soluciones: “Le damos vueltas. Repasamos todos los partidos y todas las circunstancias que se dan. Cuando un equipo empata tanto, algo le pasa”. En cualquier caso, no todo es negativo: “Está el lado positivo: el equipo no se entrega nunca, compite todos los partidos. Pero la negativa es que nos falta algo para dar ese paso. En la categoría se empata mucho, pero nosotros más. Aun así, creo que esos empates no han sido tan diferentes a otros partidos. Es cuestión de insistir y ser capaz de volver a ganar”.

El técnico confirmó la baja de Pierre Cornud y Luismi para el domingo, pero confía en disponer de ambos para los duelos de la próxima semana. Con la acumulación de partidos llegarán las rotaciones: “No tengo claro el once del domingo. Creo que me conocéis y cuando sí lo tengo os lo digo. Pero no. Hay partidos entre semana y varios jugadores con alguna molestia, no estamos en situación de arriesgar. Hay otros compañeros que pueden jugar y voy a esperar”. Además, ahora tiene más recursos: “Este año puede ser que tenga más dudas con los onces, sí. Igual la temporada pasada gente que tenía molestias jugaba sí o sí y este año se abre un abanico más amplio y tengo más posibilidades”.

El técnico navarro cubrió de elogios a la Real Sociedad: “Lleva muchos años haciendo bien las cosas en categorías inferiores, dando continuidad a una idea y un estilo. Es muy difícil tener a un filial en Segunda y lo han conseguido. Muchos chavales juegan en el primer equipo y les dan oportunidades”.

A su juicio el ‘Sanse’ está lleno de virtudes: “En todos los partidos plantean muchísimas dificultades a los rivales: mucha calidad, mucho ritmo y no tienen esa ansiedad de ganar, juegan muy liberados y es un gusto verles. Están muy bien trabajados, defensivamente tienen la organización de cualquier equipo”.