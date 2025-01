Hassan: "El derbi fue especial, momentos como ese son para toda la vida"

“Era mi cuarto derbi y fue el primero en el que noté que fue un derbi de verdad. Me encantó. Los futbolistas hacemos este trabajo para jugar estos partidos, con el estadio lleno y un gran ambiente. La gente del Tartiere fue increíble, aunque no pudiésemos conseguir la victoria. Ojalá podamos jugar más partidos así esta temporada y devolver todo lo que da nuestra afición. El recibimiento es una de esas cosas que recuerdas”, señaló Hassan, emocionado por la atmósfera vivida.

Hassan destacó la intensidad del encuentro, propio de un derbi regional. “En la primera parte fue un partido muy cerrado, como todos los derbis. Partido muy de duelos, de mucha falta. Sabía que iba a entrar pronto porque el míster me lo comentó. En ese primer tiempo no iba a haber espacios, pero después, ya cansados, habría más huecos y quería que cambiase el partido. La táctica del míster fue muy buena porque a los dos minutos marqué gol. El 1-0 mío fue gracias a él. Es una pena que nos empatasen, pero estoy contento”.

“Fue un momento de mucha euforia. Siempre es especial marcar, pero más en el derbi. Levantas la cabeza y ves a la gente abrazándose en la grada, y miras atrás y están hasta los compañeros del banquillo celebrando contigo. Ese momento me lo llevo para toda la vida. ¿Mandar callar? Siempre hago lo mismo, en este equipo y otros. Es un gesto que me gusta y que hago con mis amigos, no es contra nadie”.

Hassan también reflexionó sobre las críticas recibidas al inicio de la temporada: “Al principio hubo críticas pero eran justas, porque no estaba a mi mejor nivel. Ahora sí estoy bien, y veo que a la gente también le gusta. Eso me da confianza”.

