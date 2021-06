Una espera sin parar de trabajar

Aún no ha terminado la competición, pero los equipos ya tienen la mirada puesta en el próximo campeonato. Queda menos de un mes para que regrese la actividad a los clubes de Segunda y el Real Oviedo se mantiene a la espera de firmar a su nuevo director deportivo, que será Rubén Reyes, pero la actividad en la planificación no está parada.

Los futbolistas están citados el próximo 7 de julio en El Requexón para comenzar los trabajos de pretemporada. Pasarán los pertinentes reconocimientos médicos y se pondrán a las órdenes de José Ángel Ziganda.

Ante el vacío de poder en la cúpula deportiva, el navarro es la principal baza que juega el club. Una petición suya puede ser atendida de manera inmediata. El lateral zurdo Tomás Sánchez, que la pasada campaña jugó en el Badajoz, parece que se convertirá en el primer refuerzo de los azules para el curso 2021/22 y se cubrirá así una de las zonas del equipo que la pasada campaña estaba debilitada con la única presencia de Mossa como jugador específico.

Hay más operaciones avanzadas, pero todo hace indicar que se esperará a la toma de posesión de Rubén Reyes para que vayan cristalizando. El secretario técnico del Rayo Vallecano está pendiente de que el club le permita salir con dirección a Oviedo.

El presidente rayista, Raúl Martín Presa, dejó claro que no se atenderá ninguna gestión hasta que finalice la eliminatoria por el ascenso frente al Girona, de la que ayer se disputó el primer envite en Vallecas, con triunfo de los catalanes por 1-2. Si el mandatario madrileño cumple con su palabra, Reyes no podrá abandonar el club hasta el próximo día 20, lo que será un trastorno importante pero no insalvable para la planificación deportiva oviedista.

El Oviedo se enfrenta a una importante remodelación. La plantilla sólo cuenta con 12 jugadores con contrato a los que se unirá Riki, tras su cesión en el Racing de Santander y la renovación de Lucas; mientras que Nieto y tejera esperan sentarse con el club para tratar sobre su posible continuidad. El equipo debe encontrar un portero, un central, reconstruir el centro del campo, reforzar las banas y la delantera. Todo un reto en un plazo corto de tiempo ya que la Liga arrancará el fin de semana del 14-15 de agosto y el tiempo está pasando con una falsa sensación de parálisis que niegan desde las oficinas del Carlos Tartiere.