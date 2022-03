“El equipo es honrado y se entrega”

Con el calendario descontando fechas y la clasificación apretando las opciones del Real Oviedo, José Ángel Ziganda mantiene la confianza en las posibilidades del equipo y defiende su capacidad de rendir en todas las circunstancias: “Cuando no ganas el estado de ánimo no es el mismo, evidentemente, pero hay que saber llevarlo. En ese sentido, el grupo está demostrando saber hacerlo. Si no estuviésemos vivos, partidos como el de Lugo nos hubiésemos entregado. El equipo es honrado, va y se entrega. Nos están faltando cosas, pero en cuanto actitud no tengo ninguna queja de nadie. Nos quedan diez partidos y los podemos hacer muy ilusionantes si los vamos sacando”.

Al técnico oviedista, le cuestionaron sobre la posibilidad de que el equipo muestre una versión más ofensiva y por primera vez pasó al ataque en la respuesta: “¿Más suelto que el día del Huesca? ¿Más suelto que el día del Almería? ¿Más suelto que el día del Eibar? ¿Más suelto que el día del Alcorcón? ¿Más suelto que el día del Amorebieta? Me conformo con que el equipo esté igual que esos días”.

Por último, confirmó las bajas de Carlos Isaac, lesionado, Hugo Rama, sancionado, y Jirka, convocado por Eslovaquia. En el otro lado de la balanza, Luismi vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El equipo volverá a entrenarse mañana a partir de las 17.00 horas en El Requexón.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de José Ángel Ziganda.