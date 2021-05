Cuatro canteranos en la última lista

Se hablaba de hasta seis candidatos del Vetusta para estar en la última lista de convocados y al final serán cuatro los que viajen con el primer equipo para despedir la temporada en el Heliodoro Rodríguez López, mañana a las 18.30 horas.

José Ángel Ziganda confirmó que no estarán en el once titular pero que tienen opciones de participa en un encuentro en el que no hay nada en juego y salvo para Javi cueto, que ya tuvo unos minutos esta temporada, sería el debut para los otros tres.

Más que en el partido, el interés del oviedismo está en el futuro y Ziganda reconoció que los últimos días habían sido especialmente duros para todo el club, por la pérdida de Francesc Arnau, pero que ahora les toca mirar al futuro y seguir con los planes trazados: ”La vida tiene estos tragos increíbles que uno no se puede ni imaginar, pero hay que seguir. Por respeto al club y al mismo Arnau, que era una persona que estaba todo el tiempo pensando en fútbol. Es lo que vamos a hacer, trabajar por el club con la mejor intención posible”.

Una de las primeras cuestiones a resolver es la continuidad del técnico navarro algo que se da por hecho y que podría confirmarse una vez que pase este fin de semana.