Colombatto agita el final del mercado

En cuanto a la situación de Santiago Colombatto, Lleida fue claro: "Santi Colombatto es un jugador que pertenece a León y hay un equipo de América que ha mostrado interés. La oferta está muy lejos de lo que podemos valorar y solo podemos comentar eso. No sabemos si seguirá aquí, el mercado tiene estas cosas". Sobre la postura del jugador, el director general indicó que es un asunto interno: "La postura de Colombatto es algo privado entre el club y el propio jugador. Si Colombatto saliese, hasta el 30 de agosto estaremos pendientes de lo que se pueda mover. Si hay algo en el mercado que nos pueda ayudar, nos reforzaremos. Si no, tenemos de sobra en el centro del campo para continuar sin traer a nadie".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Borja Sánchez, jugador canterano del Oviedo. Lleida aseguró que su situación depende de varios factores: "Borja Sánchez es un jugador de la casa que tiene dos años más de contrato. La posición de extremo tiene muchos jugadores en la plantilla del Oviedo y si alguno piensa que no tendrá minutos se podría valorar alguna salida. Borja Sánchez es jugador nuestro y cuenta para el cuerpo técnico".

Lleida también reconoció que Borja no ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de liga, lo que podría abrir la puerta a una salida: "Igual no tiene minutos y a partir de ahí habrá que decidir. Si hay algo que le pueda interesar y dar minutos fuera, iremos de la mano con el jugador. Si él prefiere quedarse, iremos de la mano con él. Hay dos equipos de Segunda que han mostrado interés y si sale o no sale lo sabremos el viernes por la noche".

Respecto a Fede Viñas, Lleida explicó su situación física y la posibilidad de incorporarlo al equipo: "Fede Viñas es un jugador que se rompió el tendón de Aquiles en mayo, se operó y desde entonces se está recuperando. Es un muy buen delantero y esperamos informaros en las próximas horas sobre él. Es un jugador muy interesante y nos podría aportar mucho. Jesús Martínez quiere responder al esfuerzo de la afición diseñando la plantilla que está haciendo".

Finalmente, sobre el límite salarial del club, Lleida quiso poner en valor el trabajo realizado por todas las áreas del club para optimizar los recursos disponibles: "¿El límite salarial? Hay que poner en valor el trabajo de todo el club. Gracias a eso, tenemos espacio en el límite salarial. Conforme ha ido avanzando el mercado fuimos batiendo récords de abonados, mejoras en los temas comerciales… Eso ha incrementado el límite salarial. Los que tenemos los podemos inscribir y si viene Fede Viñas, también. En ese tema no tenemos problema gracias al trabajo de todas las áreas del club".