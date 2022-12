Cervera: "Haremos todo lo posible para ganar el derbi"

El Oviedo regresó de vacío de Eibar, pero a Álvaro Cervera no le disgustó la imagen de su equipo: "El partido creo que no es malo, la primera parte es muy buena y la segunda no tanto. Ellos arriesgaron algo más, aunque tampoco recuerdo muchas paradas de los porteros. El gol fue este tipo de goles que pasan muy pocas veces, pero que cuando pasan cuestan puntos". El míster azul cree que "el partido cambia porque ponen dos puntas, eso les da más llegada. Pero a nosotros nos debe dar más salida al espacio. Se acercaron más, pero tampoco fue una preocupación de que Braat estaba siendo mejor o nosotros las sacábamos de la línea. Con pelota nos faltó un punto más", y sobre el gol encajado comentó que "no es un acierto en la vida. Es más cosas que pasan en el futbol, pero un gol de córner directo nunca es un acierto. No tienen que entrar, tienen que estar defendidas mejor, pero a veces pasan estas cosas".

En el horizonte el derbi (Carlos Tartiere, sábado, 21:00 horas), un partido que Cervera espera ganar: "No me ha dado tiempo a pensar, hasta que no pasen dos días seguiré pensando en este. Sé que es importante y que es un partido bonito de jugar, son tres puntos pero hay muchas emociones de por medio y trataremos de hacer todo lo posible para ganar".

