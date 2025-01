Cazorla: “Me queda esa espinita de no disfrutar de un derbi en casa”

Cazorla no ocultó su frustración por la lesión: "Fastidiado un poco, la verdad. Nunca vienen bien las lesiones, pero ahora fastidia un poco más. Hablaba de que estaba mejor esta temporada y empieza el año y ya ves. Espero que no sea muy larga. El derbi en casa duele perdérselo y según pasan los días me duele más, pero hay que aceptarlo."

El jugador detalló cómo se produjo el contratiempo: "Me estaba encontrando bien entrenando y en un gesto noté un pequeño pinchazo. Seguí y luego decidí parar, porque no quería que fuese a más. Hicimos las pruebas y salió eso. En cuanto noté el pinchazo sabía que algo iba a salir, así que empecé a asimilarlo. Fui consciente desde el principio."

La ausencia en el derbi le pesa especialmente: "La gente me pregunta si llego y yo les digo que no. Le fastidia a la gente y me fastidia a mí, pero me dan ánimos y me dicen que vuelva pronto. La temporada pasada en el Tartiere todavía no estaba para jugar y ahora otra vez, me queda esa espinita de no disfrutar de un derbi en casa. Veremos en el futuro si se da."

Más allá de la lesión, su mayor preocupación es recuperar su nivel competitivo: "Lo que más me preocupa es volver a recuperar el ritmo que tenía antes. Llevo sin entrenar como tal desde el partido contra el Granada (14 de diciembre), prácticamente. Sé que me voy a recuperar, pero el ritmo y el nivel competitivo es lo que me preocupa, eso va a costar un poco más recuperarlo. Trabajaremos bien y espero conseguirlo lo antes posible."

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Cazorla.