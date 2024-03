Cazorla: “Mi objetivo es ayudar este año, no me planteo en pensar en el futuro”

“Mi objetivo es ayudar este año, no me planteo en pensar en el futuro. Quiero conseguir algo bonito en mi casa, lo tenemos en la mano y no pienso en otra cosa. Veremos qué pasa en verano y ya decidiré”. Santi Cazorla es el gran icono del Real Oviedo y la afición se pregunta qué pasará con su futuro, pero él sólo está centrado en el presente y en poder lograr las metas propuestas. Así lo explicó en el momento de recoger el premio que le acredita como el mejor jugador del equipo en el mes de febrero.

Ser reconocido por la aportación sobre el césped es un motivo de alegría para el centrocampista: “Es un reflejo de que estoy participando y de que me estoy encontrando bien. Es lo más contento que me pone del premio, sin duda”. En cada semana que pasa sus sensaciones van a mejor: “Estoy contento y las sensaciones cada día son mejores. Me encuentro bien, participo mucho y eso hace que todo sea mejor. El nivel del equipo también es muy bueno y eso obliga a que todos demos pasos hacia delante. Ojalá pueda seguir progresando y pueda jugar más minutos en los partidos. Aportar a nivel físico y aguantar lo máximo en los partidos importantes es uno de mis objetivos”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Santi Cazorla