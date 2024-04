Carrión: “Hay que disfrutar del camino”

“Noto mucha ansiedad por entrar en playoff, en la plantilla, el club y el entorno. Les digo a los jugadores que siempre estás pensando en meterse y en subir y también hay que disfrutar del camino. Hay que hacer buen partido en Elche y que nos sirva para ganar, y que luego esa victoria nos sirva para entrar. Que todo sea consecuencia de, aunque el objetivo es estar arriba en la jornada 42. Lo deseamos, pero que no haya ansiedad”. Luis Carrión tiene claro que no se puede ir más rápido de lo van y que angustiarse por no estar entre los seis primeros no sirve de nada, pero eso lanzó ese mensaje de calma para todo el oviedismo.

La noticia de la semana fue la lesión de Santi Cazorla y el técnico catalán asume que es un golpe duro: “La baja de Cazorla afecta, si dijese que no la gente se reiría. Lo que más me afecta es por él, porque está con mucha ilusión, como un niño pequeño y me sabe mal que se pierda estos partidos. El equipo que salga será un buen equipo, tengo que pensar todavía quién entrará ahí, pero no daré pistas”. Todos quieren verlo de vuelta muy pronto, pero no habrá riesgos con su recuperación: “De plazos iremos viendo, nunca entendí dar una fecha concreta. Santi trabajará para llegar lo mejor posible, eso seguro. Hay días en los que lo quité por precaución y ha hecho un esfuerzo grande. Ahora descansará tres o cuatro semanas y a partir de ahí llegará a la parte final en perfectas condiciones”.

Sobre el rival de mañana, Carrión aseguró que: “El Elche es un buen equipo y bien trabajado. Hace cosas muy bien. Defensivamente presionan alto y son valientes, hemos visto muchos partidos para ver cómo hacerles daños. Estamos convencidos de ir con personalidad para ir a ganar”.

