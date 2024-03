Carrión: “Si no ganamos, que sea como el día del Racing”

“Hay que ir a Alcorcón a hacer un buen partido e intentar ganar, sin pensar más allá. Me gustaría estar desde la jornada 3 primeros, pero no pudo ser, hay que ganar partidos y ser felices con lo que hacemos. Habrá quien se come la cabeza más, como todo, pero quiero que el que esté en el campo disfrute con lo que está haciendo. Si no ganamos, que sea como el día del Racing”. El mensaje de Luis Carrión para el partido de mañana en Santo Domingo es claro y pasa por mantener las señas de identidad que tiene este Real Oviedo y con ellas luchar por los objetivos propuestos.

Cuando la competición va a entrar en su tramo decisivo, ya no hay partidos más o menos sencillos: “Sabiendo lo que queda y la dificultad llegamos con ganas a todos los partidos. La clasificación no es tan importante ahora porque todos los equipos se juegan algo. Hemos trabajado para sumar los tres puntos en Alcorcón”.

Medirse con un equipo que está en la zona de descenso no quiere decir nada: “El Alcorcón es un rival duro, con la llegada de Nafti han ganado en intensidad. Mucha acción en el área, no necesita demasiado para llegar por fuera y centrar con jugadores buenos en el uno contra uno como Addai y Jacobo. Es un equipo bien estructurado y será difícil. Siempre miramos el tipo de presión del rival y muchas cosas más. Sé lo que puede hacer Nafti porque nos llevamos enfrentando desde Segunda B. Él también me conoce”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa del técnico azul.