Carrión defiende a su equipo

“A mí ahora mismo no me falta nada. El equipo está bien y hemos mejorado en competitividad, aunque eso no significa que el club siga trabajando. Estoy contento con el equipo que tenemos y creo que podemos hacer cosas muy buenas. Si podemos mejorarlo lo haremos, pero a priori estoy contento. Si mañana me ofrecen a Messi estaré encantado de que venga, claro”. Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, no pide nada en esta recta final del mercado de fichajes y sigue defendiendo a muerte la capacidad de sus futbolistas.

El técnico catalán también tuvo tiempo para defender la continuidad de Luismi: “Luismi es un jugador básico para nosotros y lleva siendo importante tiempo en el club. En temas de números y venta no entro porque no es mi parcela, pero como entrenador su importancia es vital y para mí sería importante que se quedase. Ojalá sea así. El entrenador que te diga que en un club se hace al 100% lo que diga él, miente. Yo no mando. Sí que estoy en continua comunicación con Jesús y la dirección deportiva. Las decisiones se toman en conjunto, pero igual hay cosas que yo veo que se pueden hacer de una manera, pero los números y el dinero dicen otra cosa. Debe ser así. Hay plena confianza en ambas partes y por eso funciona bien”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa del técnico oviedista.