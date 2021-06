Los candidatos se reducen

Pasan los días y la espera por el nuevo director deportivo se eterniza para los aficionaos. El Oviedo no quiere urgencias, pero estrecha el cerco sobre el candidato. De la veintena que arrancaron con posibilidades quedan apenas tres o cuatro y el anuncio definitivo parece cuestión de horas. La que sí está cerrada es la continuidad de José Ángel Ziganda que repetirá al frente del equipo la próxima campaña.

No fallar en la elección del director deportivo se ha convertido en una obsesión para los dirigentes del Oviedo. Los responsables oviedistas han trabajado sobre diferentes perfiles de candidatos y al final parece que el círculo se va cerrando en torno a no más de tres o cuatro nombres. Loren Juarros, cada vez más complicado por las condiciones de contrato solicitadas por el burgalés, Rubén Reyes y Juan Luis Mora parecen haberse quedado como principales alternativas, aunque nadie descarta cualquier movimiento de última hora que pueda cambiar el escenario.

Rubén Reyes ya estuvo muy cerca de recalar en el Oviedo en diciembre de 2019, cuando el elegido terminó siendo Francesc Arnau. Su contrato con el Rayo Vallecano expira el próximo 30, pero el conjunto que preside Martín Presa no está dispuesto a tratar ningún asunto hasta que no finalice la eliminatoria por el ascenso a Primea contra el Girona. Eso puede chocar con los deseos del ex jugador azul y del propio club que necesitan una incorporación inmediata.

Juan Luis Mora no tendría esos problemas para su incorporación inmediata y no parece que el Levante fuese a poner impedimentos para su salida. En contra del ex portero oviedista estaría el hecho de no disponer de experiencia en un cargo de director deportivo, pero cuenta con el aval de César Martín y también de Roberto Suárez, con quien compartió vestuario en la capital del Principado.

De todos modos, la última palabra en cualquier decisión será la que diga Arturo Elías Ayub, que mantiene contacto permanente con Federico González que ha sido el encargado de llevar las riendas en todas las reuniones con los candidatos, acompañado por David Alonso Mata, mientras que el consejo se ha quedado en un segundo plano.

Sea quien sea el elegido para la dirección deportiva, el Oviedo sí ha tomado la decisión de dar continuidad a Ziganda en el banquillo. El técnico navarro ha convencido con su trabajo a todo el mundo y se piensa en él como la persona idónea para encabezar un proyecto a largo plazo, con la idea de acercarse a la zona noble de la tabla y poder pelear por algo más que por salvar la categoría.

Una vez cerrados estos dos episodios, llegará el momento de dar forma a una plantilla que a día de hoy cuenta con 12 efectivos, de los que alguno saldrá en este mercado de verano, y a los que se sumará de forma inmediata la renovación de Lucas Ahijado; mientras que Nieto y Tejera esperan una propuesta del club para seguir.