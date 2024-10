Calleja: “Mejorar ese nivel es lo más complicado”

Sobre el desafío de mantener el nivel alcanzado, Calleja fue claro: "Mejorar ese nivel es lo más complicado. Hay que ir al detalle y nosotros siempre buscamos la mejora continua. Hicimos un buen partido y en casa, pero tras analizar toca afrontar lo del domingo, no podemos vivir del pasado. El presente es el Levante".

Uno de los temas más recurrentes en las declaraciones del técnico fue la posibilidad de realizar rotaciones en el once inicial. "¿Rotaciones? Está claro que después de un partido como el del otro día tienes que ver el por qué, el estado de forma de los jugadores y su rendimiento. Contando también con cómo es el rival decidiré si hay que repetir o hacer cambios", señaló Calleja, destacando que está satisfecho con todos los jugadores que participaron en el último encuentro.

El enfrentamiento ante el Levante tiene un componente especial para Calleja, quien dirigió al club valenciano en el pasado. "Afronto el partido con muchas ganas, siempre es especial jugar contra un equipo donde ya has estado. Estuve temporada y media y por momentos hicimos las cosas bien. Siempre me quedo con la parte positiva de donde estoy, lo hago en mi vida también", compartió con cierta nostalgia, añadiendo: "Conozco bastante bien al Levante, tiene un enorme talento de centro del campo en adelante. Son peligrosos y tendremos que estar acertados para hacerles daño".

Por su parte, la gestión de minutos de Santi Cazorla, figura clave en el equipo, sigue siendo una prioridad para el entrenador. "He valorado la titularidad de Santi o no, porque no hizo pretemporada y hay que ir viéndole cómo está para que no tenga lesiones. Si juega lo hará bien seguro", comentó, añadiendo que su rotación no dependerá de si se juega en casa o fuera, sino de sus sensaciones físicas.

Finalmente, Calleja subrayó la importancia de gestionar bien a la plantilla durante el mes de octubre, en el que afrontarán seis partidos. "Tener tantos partidos en un mes es bonito y para mí es una ventaja por la plantilla que tenemos. Iremos rotando y todos cogeremos ritmo de competición", concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Javi Calleja.