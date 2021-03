Borja Valle: “Es un privilegio poder representar un club como el Oviedo”

Borja Valle fue la única incorporación del Real Oviedo en el pasado mercado de invierno. El berciano abría su segunda etapa en la capital de Principaod y pese a que los minutos disputados hasta ahora no se parecen a lo que él habría soñado, sigue defendiendo su apuesta: “Jamás me arrepentiría. Para mí es un privilegio poder representar un club como el Real Oviedo. Cuando lo hice hace cinco años estaba muy orgulloso y ahora lo estoy más porque significa que la etapa anterior fue buena. Siempre estaré muy agradecido y solo espero que salga lo mejor posible para ambos”.

Su situación en el equipo genera algunos debates, pero él mantiene una comunicación perfecta con José Ángel Ziganda y asume su situación con naturalidad: “Hemos hablado muchas veces. Lo entiendo, lo asumo y lo acepto. Estoy aquí para ayudar. Las personas de este club me conocen y saben cómo soy. Solo quiero sumar y cuando el míster considere que puedo hacerlo lo haré”.

Aunque los objetivos más ambiciosos están complicados, Borja valle no quiere obsesiones ni falta de ambición: “Estamos en un momento para optar a todo, para conseguir la permanencia lo antes posible y seguir creyendo. Es importante no obsesionarse con si llegamos o no llegamos al playoff, es algo que sucede a través del buen trabajo en el día a día”.

El próximo sábado se enfrenta a la Ponferradina, el equipo de su ciudad natal, y eso siempre es especial: “Están haciendo un ‘campañón' y me alegro mucho por ellos. Es el club de mi ciudad, al que fui a ver desde niño. Siempre va a ser un partido especial, con 9 o 10 años iba a ese estadio. Es mi casa y donde empecé a ver fútbol”.

Por otra parte, el equipo sigue preparando el encuentro ante los bercianos con toda la plantilla disponible.