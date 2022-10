Bolo: "Si te quedas en el suelo las cosas no salen"

Todo o nada. Las horas de Jon Pérez Bolo podrían estar contadas si el Oviedo no ofrece una buena imagen mañana en el Carlos Belmonte (21:00 horas) y se trae un resultado positivo de tierras manchegas. El hecho de que hubiera jornada entre semana ha dado una bala más a Bolo, pero si no cambia la racha (7 jornadas sin ganar) su puesto correrá serio peligro. Borja Sánchez en la gran novedad en la convocatoria de 20 futbolistas en la que siguen sin estar Calvo, Costas, Miguelón, Koba y Sangalli.

Bolo repasó, en sala de prensa, varias cuestiones relacionadas con la actualidad azul

SITUACIÓN: "En el Tartiere nos está costando más que fuera. A domicilio competimos bien, aún no hemos perdido. Debemos intentar hacer un buen partido, prepararlo lo mejor posible, llegar fuertes. Cuando te caes, hay que levantarse. Si te quedas en el suelo las cosas no salen. Al equipo le veo bien. Ayer tuvimos reunión, como cada semana, hablamos de lo que nos espera, aunque ayer estuvimos unos minutos más. Pero es la tónica general"

SISTEMA: "Debemos saber manejar varios registros y estar preparados. No estamos teniendo regularidad, tenemos picos, pero creo que hemos competimos de tú a tú con todos, salvo el día del Cartagena. En el resto, en todos hemos tenido más ocasiones y más claras que el rival. Se nos han ido puntos que ahora estaríamos más cómodos. Hacemos autocrítica, no encontramos nuestro nivel pero siendo fríos en todos los partidos hemos podido ganar. Pedimos con el Andorra en el último minuto, el penalti del Ibiza generando más, el del Levante que se te van dos puntos en un saque de banda… Intentamos buscar cosas positivas y hemos tenido siempre oportunidades"

CRÍTICAS: "No sé si fue una crítica dura a los futbolistas. El error existe y hay que aceptarlo. Yo mismo asumo mis errores y hay que buscar soluciones. No cometemos muchos pero nos penalizan mucho. Cometes uno y te cuesta el partido. Intentaremos no cometer esos errores, pero si los hay, debemos aceptar la crítica"

ALBACETE: "Espero un buen equipo, buena salida de balón, transiciones rápidas, que genera muchas ocasiones y que nos pondrá en aprietos. Cada semana es un partido diferente, a veces no como habías previsto. Estamos preparados"

