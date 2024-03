Anquela: “Lo único que le falta es un poco de paciencia”

Juan Antonio Anquela dejó su sello en el banquillo del Alcorcón y en el del Real Oviedo por eso cada vez que ambos equipos se enfrentan es buena ocasión para hablar con el técnico jienense. “A nivel profesional, no hay ninguna duda que son los que más me han macado. De corazón soy del Jaén, que fue donde me formé como persona. A mí Oviedo me marcó y Alcorcón ya no te digo”, reconoce el protagonista.

Para alguien que lo vivió en sus propias carnes, la presión que rodea al equipo azul puede acabar por lastrar a los jugadores: “Te exige al máximo, es un equipo muy grande, que ha sido muy grande y que quiere volver a serlo. Lo único que le falta es un poco de paciencia, en el fútbol no existe, pero hay que mirarlo así, no hay otra forma”.

Anquela ve al Oviedo como uno de los mejores bloques de la categoría: “Es un equipo, muy difícil de meterle mano y en cada puesto tiene dos futbolistas de un nivel muy importante, eso no es fácil de conseguir en esta categoría”.

Cuando la temporada está en su recta final ver al equipo en disposición de luchar por el ascenso ya debería ser motivo de alegría: “Lo que pasa es que la gente quiere otras cosas. Esta temporada me llamaron de Zaragoza cuando estaba arriba del todo y me dijeron: ‘Este año es el del Zaragoza’ y recuerdo que les dije que estábamos en septiembre y que en ese mes no se sube, que eso pasa cuando se acabe la Liga y mira la situación. Aquí no hay que hacer ninguna cuenta, hay que tener un equipo sólido, bien estructurado y hacer las cosas como las está haciendo el Oviedo”.

