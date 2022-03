Logro del sindicato CSIF

Los 36 trabajadores de Gesuosa, Cinturón Verde y Recaudación ya son fijos del Ayuntamiento

Pasan a ser trabajadores laborales indefinidos de pleno derecho en el Ayuntamiento de Oviedo los empleados de empresas re municipalizadas como Gesuosa, Cinturón Verde y Recaudación. No tendrán por tanto necesidad de opositar tal y como lo indicaba una directiva europea en el año 2001 y en cambio la oferta de empleo público de estabilización en el empleo de 2021 no contemplaba. El sindicato CSIF se apunta el tanto, el delegado sindical en el consistorio, Paco Obeso, ha contado en Onda Cero que están "orgullosos porque al final se cumpla la ley y los 36 trabajadores vean por fin reconocidos sus derechos". Obeso ha advertido que están vigilantes con las ofertas de estabilización de empleo que se publiquen desde el Ayuntamiento para que algo así no vuelva a suceder.