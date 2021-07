15 contratos y un adiós

Son 15 los jugadores que tienen contrato en vigor en el Real Oviedo. Desde el final de la pasada temporada siempre se habló de 12 jugadores con contrato en vigor, pero el club hizo oficial ayer que Lucas está renovado y que se incorporan al primer equipo Jorge Mier y Steven Prieto. Todo, en un día en el que se confirmó el adiós de Sergio tejera, el capitán se despidió del club en sus redes sociales y ahora busca nuevo destino.

Los jugadores que tienen contrato en vigor en la actualidad en el Real Oviedo son los siguiente: Femenías, Lucas, Jorge Mier, Arribas, Grippo, Christian Fernández, Mossa, Jimmy, Javi Mier, Sangalli, Viti, Riki, Borja Sánchez, Obeng y Steven Prieto.

Tener contrato no garantiza la presencia en la plantilla del próximo curso. El club no cuenta con Steven Prieto, al que se le buscará una salida en este verano; mientras que Viti parece dispuesto a rescindir el año de que le queda y buscar un hueco en otro equipo que le ofrezca la posibilidad de disfrutar de más minutos. En principio ambos estarían el próximo miércoles a las órdenes de José Ángel Ziganda para iniciar la pretemporada.

ADIÓS DE TEJERA

Quien seguro no estará la próxima campaña en el equipo es Sergio Tejera. El que fuera capitán la pasada temporada se despidió del club a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje:

“Pongo fin a tres años en el Real Oviedo que me han marcado de por vida. Se acaba mi etapa en un club que llevaré siempre en el corazón por la calidad humana que encontré en todos los estamentos desde el primer día en que llegué. Siempre me habéis hecho sentir en casa, he sentido vuestro apoyo y cariño constantemente y jamás habéis dejado de creer en el equipo. Por todo ello, solo tengo palabra de agradecimiento para todas las personas que lo habéis hecho posible.

Resulta difícil despedirse después de tres temporadas llenas de vivencias, pero hay que afrontar que esta etapa ha finalizado y en mi caso me marcho orgulloso de haberme dejado el alma cada vez que he vestido esta camiseta. Espero que los aficionados del Oviedo me recuerden con cariño, igual que lo haré yo siempre con una sonrisa y con innumerables recuerdos en mi memoria.

Deseo que toda la familia oviedista pueda disfrutar de nuevo del fútbol, después de un año extremadamente difícil para todos y espero que el futuro de esta entidad os traiga muchas alegrías. Sin duda, lo merecéis más que nadie.

Hasta pronto, Real Oviedo”

El club no alcanzó las pretensiones económicas del futbolista catalán que podría seguir su carrera en las filas del Cartagena. Jimmy y Javi Mier se quedan como únicos centrocampistas puros en la plantilla azul, que deberá encontrar recambios para la sala de máquinas del equipo.

Rubén Reyes sigue con su trabajo de planificación y pese a que los contactos con futbolistas, agentes y clubes es permanente no hay operaciones cerradas y el director deportivo azul sigue fiel al mensaje que lanzó el día de su presentación: “Tengo mucha paciencia y espero que vosotros -en referencia a los medios de comunicación-, también. Me lo tomaré con la calma que sea necesaria. Estoy sondeando todo, llevo trabajando tiempo y cuando considere que llegue la oportunidad y que es el jugador adecuado, lo afrontaremos. No voy a hablar de nombres propios porque estoy llegando. Lo que tengo claro es que quiero aprovechar el mercado, mi libreta, mi ordenador y lo que tienen los compañeros aquí”.