12 fichajes y un equipo por hacer

Tomeu Nadal; Carlos Isaac, David Costas, Dani Calvo, Cornud, Jirka, Brugman, Luismi, Pombo, Matheus y Bastón. Éste es un posible once titular del Real Oviedo y coincide con 11 de las 12 incorporaciones cerradas por Rubén Reyes en su primer mercado como director deportivo del conjunto azul, Joni Montiel es la decimosegunda pieza. Hubo incertidumbre hasta el final con Gastón Brugman, que no fue inscrito en la LFP hasta las 01.30 horas de hoy y cuando parecía que se podía quedar fuera, pero al final su fichaje fue confirmado.

El día de su presentación, Rubén Reyes dejó clara su hoja de ruta para el primer mercado al que se enfrentaba como director deportivo de un club profesional: “Hay que fichar 11 jugadores como mínimo. De nombres no voy a hablar. Tenemos que firmar un central, lateral izquierdo, derecho, centro del campo, extremos delanteros...Todo. Es una parte positiva”. Su anuncio se convirtió en realidad y llegaron 11 refuerzos.

“La plantilla está hecha, pero falta por hacer el equipo. Tenemos que hacer un equipo muy fuerte”. La frase es de José Ángel Ziganda y la pronunció el 25 de septiembre de 2020, cuando la temporada daba sus primeros pasos. La historia vuelve a repetirse un año después y ahora el técnico deberá encontrar encaje a todas las piezas que tiene a su disposición.

Una buena noticia para el técnico es que tanto Pombo como Brugman han completado la pretemporada en sus respectivos equipos y deberían llegar a Oviedo en unas buenas condiciones físicas para adaptarse al equipo. Lo mismo sucede con Carlos Isaac. Mucho más lento va el proceso de Luismi y Borja Bastón y tampoco es mucho mejor la situación de Matheus o Montiel, pese a que ambos llevan varias semanas de trabajo con el grupo.

Tras el partido frente al Tenerife, el técnico navarro ya explicó que no hay plazos concretos para tener armado al equipo: “No sé cuándo estarán todos al 100%. Hacer un equipo de fútbol cuesta muchísimo. Con 10, 11 y 12 nuevos, que se hayan ido 6-7 indiscutibles… No se hace de la noche a la mañana. No es fácil”.

El trabajo será duro y la competición no esperará por nadie. Los dos puntos de nueve sumados en las tres primeras fechas apoyan esta teoría y la paciencia no es una de las principales virtudes del oviedismo, ni de sus dirigentes.