Tres músicos de la OSPA recurren el 'cero' de un examen de estabilización

Tres músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias han recurrido la calificación de 0 puntos sobre 30 de una prueba de violín para estabilizar su plaza. Había 5 aspirantes en un examen de interpretación con dos piezas que se realizó sin público ni grabación, condiciones no incluidas en las bases pero que son habituales en estos casos. Los afectados son miembros de la orquesta desde hace años y con carrera profesional reconocida. Es el caso de Pablo de la Carrera quien, tras años de formación y trayectoria profesional por medio mundo, se encuentra con una calificación muy extraña: "es un insulto a mi persona, a familia... le he tenido que explicar a mi hija de 11 años qué es un 'cero', es muy duro". Los afectados no entiende la razón de esta calificación en un proceso d estabilización de una institución pública dependiente del Principado.

De la Carrera comparecía junto a la sindicalista de CSIF Cristina Esteban y el diputado del PP José Luis Costillas quien encuadraban este caso en una deriva de "abandono y desgobierno" de la OSPA. El parlamentario popular indica que no hay director titular desde hace tres años; se han perdido abonados y hay fuga de talento; el Consejo Rector no ha aprobado ni presupuesto ni memoria; y un tercio de la plantilla es temporal. Es un "caos" del que deben responder la gerente Ana Mateo y la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez. La consejera comparecerá en la Junta probablemente el lunes 17.