El rector Ignacio Villaverde prevé un regreso seguro a las aulas

Vuelta a las aulas

20.000 alumnos universitarios inician la actividad lectiva presencial desde este jueves. Después de meses de enseñanza telemática, la vuelta será en nivel verde pero “en pandemia”, advierte el rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde por lo que pide extremar las precauciones para terminar bien el curso. Los espacios administrativos tendrán una resolución que permite un regreso seguro. En espacios docentes, se tratará de mantener como mínimo la llamada “distancia de examen”, es decir, un asiento libre. Además, se pedirá evitar aglomeraciones y se señalizará los movimientos en dependencias universitarias incluidas bibliotecas o cafeterías. En ‘La Brújula de Asturias’ de Onda Cero, Villaverde manifiesta la impresión de que el impacto emocional y en el rendimiento académico del fin de la actividad desde marzo de 2020 se podrá “paliar con el regreso a la vida universitaria”.

Presupuestos

El rector Villaverde afronta sus primeros presupuestos. Ya ha tenido reuniones con el Principado que apuntan “a que el presupuesto tendrá un pequeño incremento del 1,5% que no está mal”. En todo caso, lo importante es que será un presupuesto ya distinto con la idea de cambiar el modelo de redacción en 2023. También es un objetivo conseguir un contrato-programa “ambicioso” con el Principado. Respecto a la política de tasas universitarias, cree que hay que tender a la gratuidad pero hay que ser “cautos”. Aboga por mantener la congelación e incluso reducir tasas a partir de la segunda matrícula de una asignatura.

Ley Castells

Sobre el anteproyecto del ministro Castells para las universidades, Villaverde lo considera ejemplo de buena intención pero intento “fallido”. “Había una oportunidad y se va a perder” afirma. Los argumentos del rector son varios: no establece un nuevo modelo tras 20 años con la misma ley; falta definición sobre qué tipo de institución pública es una universidad lo que se aprecia en las necesidades de contratación; prevé una carrera académica propia de los años 50; no facilita el rejuvenecimiento de la plantilla; y no afronta a fondo el gobierno universitario y dejar dos sistemas de elección.

Sobre el grado de Deportes, están trabajando en pergeñar la mejor titulación posible.

El curso universitario será oficialmente inaugurado en el Paraninfo del Edificio Histórico, presidido por el rector, Ignacio Villaverde. El programa incluye la lectura de la memoria del pasado curso, a cargo del secretario general de la Universidad, Ángel Espiniella; la lección inaugural, que será impartida por Montserrat Jiménez Sánchez, catedrática del Área de Geodinámica Externa de la Facultad de Geología, con el título "Geología y cambios globales: relatos de hielo efímero.