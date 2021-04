"No queremos vivir de las ayudas"

La Fundación niega que los aproximadamente 13.000 gitanos que residen en Asturias quieran vivir de las ayudas públicas, como el Salario Social o el Ingreso Mínimo Vital. Reclaman "pan para mañana". Aseguran que no tienen las mismas oportunidades porque aunque un gitano tenga las mismas capacidades se prefiere contratar a quien no lo sea porque sigue vigente el estereotipo de que "no harán bien su trabajo".

Reclaman políticas activas de empleo para ellos y trabajar en una educación realmente inclusiva porque 6 de cada 10 gitanos no acaban la ESO y no porque no quieran estudiar, afirman. El 63% de los gitanos de entre 16 y 29 años ni estudia ni trabaja y la venta ambulante acaba siendo para la gran mayoría la única salida laboral. A ello se une que los gitanos que trabajan en los sectores tradicionales son "invisibilizados".

El programa "Acceder" ha permitido encontrar empleo a 1.634 personas en Asturias desde su puesta en marcha. El 51.27% son mujeres. Ha atendido a 7.100 gitanos.

El 86% de las familias gitanas vive bajo el umbral de la pobreza y casi la mitad de los hogares tienen ingresos inferiores a los 310 euros mensuales.

Toda la información de la campaña puede consultarse en la web https://panparamañana.org/