Puebloastur Eco Resort obtiene dos nuevos reconocimientos nacionales por su excelencia

Puebloastur Eco Resort ha obtenido dos nuevos reconocimientos en la Gala de los Spain Luxury Hotel Awards 2021. Ha resultado elegido como MEJOR HOTEL DE LUJO DE ESPAÑA en las categorías de Eco Hotel y Mountain Hotel. Unos galardones en los que además de la votación popular a través de la web de la organización, destaca la selección de los nominados por un jurado experto integrado, entre otros, por Carlos Díaz de la Lastra, General Manager de Les Roches (Marbella); Silvia Puig, CEO de Grupo Vía; Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos CEHAT; Diego Fuentes, CEO de Tourism Optimizer Platform; Adolfo Favieres, Ambassador- Spain and Latin America WTTC; Natalia Bayona, leader of the Innovation and Digital Transformation Strategy of the World Tourism Organization (UNWTO); Manuel Otero, vicepresidente de la European Hotel Managers Association; Pedro J. Utrera, Responsable de Comunicación Corporativa y de Producto Grupo LVMH

Puebloastur Eco Resort compitió en las dos categorías en la fase final con Aire de Bárdenas de Navarra y con la Finca la Donaira de Málaga. En otras categorías han sido galardonados hoteles de renombre como: el Hotel Rosewood Villa Magna (Best Luxury City Hotel), el Hotel Boho Club (Best Luxury Hotel Boutique), el Hotel Bahía del Duque (Best Luxury Wellness Hotel), el Gran Hotel Miramar (Best Luxury Hotel Suite), el Hotel Don Pepe Gran Meliá (Best Luxury Beach hotel), el Hotel Pestana Plaza Mayor Madrid (Best Luxury Business Hotel), el Hotel Teh Ritz-Carlton Abama (Best Luxury Family Hotel), el Hotel Intercontinental Barcelona (Best Luxury MICE Hotel), el Rey Moro Hotel Boutique Sevilla (Best Luxury Original Hotel).

Excelencia con el cliente

Los Spain Luxury Hotel Awards reconocen el esfuerzo de los hoteles de 4 y 5 estrellas, por situarse entre los mejores de su ámbito, valorándose la excelencia con el cliente, el diseño, entorno y gestión. Los Premios Spain Luxury Hotel Awards, celebran su segunda edición con la voluntad de reconocer y premiar el esfuerzo de los profesionales que han hecho posible que los hoteles sean muy reconocidos y valorados por sus clientes. Los criterios de selección y evaluación se han basado en que los hoteles cumplan con altas expectativas en cuanto a diseño interior y exterior, confort, lujo, gestión y servicio al huésped. Las más de 100 candidaturas han sido estudiadas con rigor, para poder llegar a escoger 3 finalistas de cada categoría y un ganador de entre ellos. Se han recibido más de 1.300 votaciones on line de profesionales hoteleros.

En la Gala de los Spain Luxury Hotel Awards, Kiko Lamata Director de Puebloastur Eco Resort tras agradecer por el premio a todos los participantes y al Grupo Vía por la organización, quiso hacer un reconocimiento especial a su equipo y un mensaje de ánimo a los empresarios y hoteleros de la zona que en estos días están sufriendo los daños de las inundaciones.