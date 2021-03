El PSOE de Llanes critica la "parálisis del PGO y las licencias" por incapacidad del cuatripartito

El grupo municipal socialista de Llanes ha criticado esta tarde la situación urbanística del concejo, haciéndose eco de las críticas que se escuchan desde el mismo sector de la construcción.

Los socialistas señalan que "el sector de la construcción de Llanes está compuesto por cientos de trabajadores y empresarios, con empleos directos y otros muchos pertenecientes a industria y servicios auxiliares. Estas vecinas y vecinos son los directamente afectados por el populismo, la incompetencia y las luchas internas del cuatripartito, que seis años después tiene el PGO más retrasado que a su llegada al poder y las licencias semiparalizadas. Indirectamente es toda la economía local la que sufre graves perjuicios".

En un comunicado hecho público esta tarde, recuerdan que "tanto el Grupo Municipal Socialista, en el pleno del lunes, como ayer mismo los propios constructores, en boca de Joel García, presidente de (CAC-Asprocon) y de Carlos Pedrayes, presidente de ASECOA hemos puesto de manifiesto el caos reinante, en el que a la vuelta a la casilla de salida ordenada por Patrimonio y la CUOTA, y ya materializada, se suma un reinicio nuevamente presidido por la soberbia de no hacer caso a nadie, que puede terminar en nuevas anulaciones".

Existen una serie de cuestiones técnicas y políticas "que Riestra y sus socios no quieren asimilar y que son fundamentales para sacar adelante el PGO", explican desde el PSOE, enumerando a continuación estas cuestiones:

-Promover una tramitación consensuada con los sectores interesados, con las fuerzas políticas y sociales.

-Redactar un documento que respete los derechos adquiridos de todos los pequeños propietarios.

-Que el resultado sea aprobado por los Concejos Públicos, tal como se hizo en 2015.

-Que se haga adecuadamente la gestión del Catálogo Urbanístico, cuyos principios debe recoger un DOCUMENTO DE PRIORIDADES, ya el del Plan, ya uno propio.

-que el contenido del Catálogo sea conocido de inmediato y la tramitación se realice de forma transparente.

Mientras tanto, añaden, "desde el Gobierno Municipal siguen queriendo dar lecciones. Quieren dar lecciones quienes llevan una trayectoria plagada de escándalos como los de El Covarón y Los Malatos, quienes van camino de hormigonar Puertu Chicu con una especie de torres gemelas y quienes han propiciado que se pueda construir un edificio de pisos que levante su silueta por encima del Paseo de San Pedro.

Este es el urbanismo redentor del cuatripartito del Sr. Riestra y la Sra. García de la Llana, que forman un equipo letal para la economía de Llanes, paralizado un sector económico durante más de un lustro, hasta haberlo llevado al borde de la ruina. Tal vez ellos piensen que es mejor no aprobar el PGO para no exacerbar sus luchas internas, pero para muchos vecinos y vecinas eso significa poner en riesgo su pan de cada día, aunque no el del Sr. Riestra y compañía, que seguirán disfrutando de sus cuantiosos sueldos. Quizá tengan razón los constructores cuando piden que sean inhabilitados y el Principado pase a ocuparse del urbanismo de Llanes".

Finalmente, "desde el Grupo Municipal Socialista, manifestamos nuestro apoyo sin fisuras a todo el sector de la construcción de Llanes y nuestra condena rotunda a la política urbanística del cuatripartito, cargada de una demagogia e incapacidad desastrosas para la economía de cientos de vecinas y vecinos.