El PSOE de Llanes acusa a Enrique Riestra de "verter desinformación" y generar bronca

La documentación de los concejales socialistas ha sido entregada en tiempo y forma, tal y como establece el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto, no ha lugar a dudas ni interpretaciones interesadas por parte del alcalde en funciones que, precisamente, no se ha enterado de que está en funciones, así como sus concejales. Aún habría de plazo hasta el viernes para presentar las declaraciones de bienes de los munícipes electos.

«Es inaudito que se filtre una diligencia descontextualizada de la secretaria municipal a los medios para desinformar a los vecinos» denuncia Trevín y continúa sus declaraciones cuestionando que se convoque el pleno de investidura antes de recibir la decisión definitiva de la Junta Electoral de Zona. «Convocan un pleno saltándose los acuerdos del órgano judicial y sin convocar a todos los concejales socialistas», lamenta el secretario general del PSOE de Llanes y pide al alcalde «que esté a la altura del cargo».

Enrique Riestra tampoco es consciente de que los concejales electos no han tomado posesión y, por tanto, no tienen competencias. Una situación que contrasta con la "información" vertida desde los canales municipales sostenidos con fondos públicos y desde los que Riestra continúa haciendo campaña y lanzando sus ediles, sin siquiera haber tomado posesión en el cargo. «Resulta vergonzoso que la máxima autoridad del concejo se crea por encima de la institución que representa a todos los llaniscos. No tiene ningún respeto ni a los vecinos ni a la ley», afirmó tajantemente Antonio Trevín.