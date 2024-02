El Principado estará atento a la oportunidad de eliminación del peaje

Cuando haya alguna oportunidad de eliminación del peaje de la AP66, el Principado hará lo posible para lograrlo. Es lo señalado por el consejero de Fomento Alejandro Calvo preguntado por Foro Asturias sobre las nuevas bonificaciones para las que, al margen de un nuevo presupuesto del Estado en 2024, cuentan con 6.200.000 disponibles porque no se han gastado.

El diputado Adrián Pumares recuerda que ya aviso de que el sistema actual no es eficaz. Pumares cree que las bonificaciones pueden aplicarse mediante el uso de una simple tarjeta bancaria porque queda registrado el pago. El consejero Alejandro Calvo considera mejor el sistema VIA T porque así lo indica el ministerio y niega que hacerse con él sea disuasorio. Indicamos que el VIA T cuesta 38 euros y la cuota anual es de 20. Más allá de las nuevas bonificaciones, Calvo estará atento a la posibilidad de suprimir la tarifa de El Huerna. Sobre las posibles rebajas, Calvo insiste en que serían desde el 15% de bonificación en el primer viaje para turismos y a partir de ahí aumentarlo de forma progresiva mientras que los vehículos pesados verán subir el descuento hasta el 60%, todo a expensas de lo que decida Transportes.