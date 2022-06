El Principado no está satisfecho con las explicaciones del gobierno sobre la baja ejecución de las inversiones en Asturias

El gobierno asturiano exige al ministerio de Transportes una comisión de seguimiento con una vigilancia puntual de las obras prioritarias y sus plazos de ejecución en nuestra comunidad autónoma. Comisión de seguimiento con reuniones calendadas.

La portavoz del Gobierno dijo que al Principado no le valen las justificaciones del ministerio, así que mueve ficha. Textualmente señaló que "no nos quedamos satisfechos, no nos quedamos con los bazos cruzados", "seremos exigentes siempre que tengamos que serlo", como ya se hizo en ocasiones anteriores, en defensa de los intereses de los asturianos por encima de cualquier otra consideración. Melania Álvarez negó que el gobierno de Sánchez ningunee al ejecutivo de Barbón y resaltó la colaboración entre ambas administraciones. Colaboración que dijo no dejará de ser cordial y eficaz para que responda a los intereses de los asturianos y los resultados sean positivos.

El Informe de la Intervención General del Estado sitúa la ejecución de las inversiones en 148 millones, representa un 40,5% de los previsto, que sitúa a Asturias como la segunda CA con menor aplicación real del presupuesto

Melania Álvarez precisó que los proyectos prioritarios del Principado son: la puesta en marcha en el plazo previsto de la Variante de Pajares, el plan de choque de las cercanías, agilización los tramos pendientes en la Autovía del SW, la integración ferroviaria en Gijón, Avilés y Langreo, así como la Ronda Norte en Oviedo.

La portavoz del ejecutivo también informó de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno, que de forma extraordinaria se ha reunido en Sobrescobio.

Se aprobó rescindir el contrato de construcción del instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís. El objetivo ahora es que se pueda adjudicar la obra antes de que acabe el año tras rescindir el contrato con Coprosa dado que la empresa adjudicataria del proyecto ha quebrado y ha entrado en un proceso de liquidación. La portavoz del ejecutivo señalo que se agilizarán los trámites. El Consejo de Gobierno autorizó además un convenio con el Ayuntamiento de Navia para mejorar la red de abastecimiento de agua del municipio, con la construcción del nuevo depósito de agua potable de La Colorada.

También acordó actualizar la regulación de los albergues. El nuevo decreto sustituye a la normativa de 2002 e incorpora dos categorías adicionales para estos alojamientos: los destinados a peregrinos del Camino de Santiago y los asociados a la práctica deportiva del surf, que se suman a los albergues rurales y de montaña, ya existentes.