El Partido Popular de Piloña denuncia el “abandono absoluto” de las carreteras autonómicas y municipales

El portavoz municipal y presidente del Partido Popular de Piloña, Tino Medina, manifestó su profunda preocupación por el mal estado de las carreteras municipales y autonómicas.

Haciéndose eco "del sentir generalizado de la mayoría de los vecinos de este concejo", denunció el estado actual de las vías, "que se encuentran llenas de maleza debido a la falta de un adecuado mantenimiento", al margen del “deplorable” estado del asfalto en algunas de ellas. “Los residentes exigen una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida en la zona”.

Medina criticó la “inacción” del equipo de Gobierno municipal, con el alcalde Iván Allande al frente, por no mantener de manera periódica las carreteras locales en buen estado: “la maleza invade buena parte de las calzadas obligando a los usuarios a circular por el medio de las vías con el consiguiente peligro,” y lamentó, que el alcalde de Piloña no haya intercedido ante el Gobierno de Barbón para que se lleven a cabo los desbroces necesarios en las carreteras autonómicas que atraviesan este concejo cuyo estado "es lamentable" indicó Medina, quien añade que "da la sensación que el alcalde o no es escuchado o no se atreve a plantear reivindicación alguna y eso que son del mismo partido. El alcalde antepone el interés del PSOE frente al de los intereses de los vecinos de Piloña que ven las carreteras abandonadas”.